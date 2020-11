Peapiiskop Viilma käis täna koroonaproovi andmas

«Ma käisin täna hommikul testi andmas,» ütles peapiiskop Postimehele. Ta ei osanud öelda, kas tal on rohkem sümptomeid, kui on olnud varasematel sügistel. «Tavaliselt sellisel niiskel aastaajal ikka kipub nina natukene tilkuma ja kurk pisut kraapima, kuid see väga ei erine sellest, mis mul tavaliselt on,» selgitas Viilma.

Ta tundis, et igaks juhuks on test vaja teha. «Eelmisel nädalal puutusin kokku inimesega, kellel hiljem diagnoositi koroonaviirus,» lisas Viilma.

Peapiiskopil on juba paar kuud telefonis ka HOIA rakendus. «Kuid see pole mulle veel midagi näidanud. Aga soovitan kõigil see rakendus alla laadida,» rõhutas Viilma.

Kirikutele on valitsuse piirangud olulised

«Me vaatame murelikult saabuvatele jõuludele,» tõdes peapiiskop. Ta selgitas, et juba praegu on teatud reeglid kogudustes paigas, nende seas on hajuvus ja soovitus maski kanda.

«Võimalik, et peame teatud juhiseid välja andma just jõuludeks, aga ka advendiaeg on üritusi täis,» lausus Viilma.