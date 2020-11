Aivar Mäe jätkab tööd Viimsisse rajatava kultuurikeskuse juures

Viimsi valla pressiesindaja Martin Jaško sõnul on Aivar Mäe Eesti ühe tunnustatuma kultuurimänedžerina korraldanud Jõhvi ja Pärnu kontserimajade rajamist ja ehitusprotsessi, samuti Vanemuise kontserdimaja, Peterburi Jaani kiriku ning Estonia teatri rekonstrueerimist ja omab valdkonnas suuri kogemusi. Vald alustas Aivar Mäega koostööd Viimsi uue kultuurikeskuse Artium rajamiseks juba möödunud aasta sügisel.

Keskusesse on plaanitud 500-kohaline kontserdisaal ning väiksemad kammer- ja black-box saalid, mis võimaldavad Viimsisse tuua tipptasemel muusikaelamusi, erinevaid teatrietendusi ja muid kultuuriüritusi. Jaško sõnul kaasati Aivar Mäe veel keskuse projekteerimisfaasis, mil tema ülesandeks oli konsultandina anda ehitusprojekti koostajatele eksperthinnanguid ning teha ettepanekuid kontserdisaalide kavandamisel. Ettepaneku Aivar Mäe kaasamiseks tegi toonane vallavanem Laine Randjärv ning vallavalitsus sõlmis temaga alates 2019. aasta 1. septembrist viiekuulise lepingu töötasuga 1250 eurot kuus.

Pärast keskuse projekteerimis- ja ettevalmistusfaasi võttis Artiumi ehitamise koordineerimise tänavu kevadel üle Viimsi valla haldusettevõte Viimsi Haldus OÜ, mis viis läbi riigihanke ehitaja leidmiseks ning kuu aega tagasi alustati hoone ehitamist. «Jätkame Aivar Mäega koostööd ning tänavu septembri keskpaigast on ta kaasatud Artiumi rajamisse Viimsi Halduse projektijuhina, kus tema ülesandeks on olla oma ekspertteadmistega abiks keskuse ehitamisel ja sisustamisel. Aivar Mäe töötasu on 2200 eurot kuus,» ütles Jaško Postimehele.