Eesti algatusel arutab ÜRO Julgeolekunõukogu Valgevene küsimust

«Eesti on lubanud hoida olukorda Valgevenes rahvusvahelise tähelepanu all ning tõstatada seal toimuv jooksvalt ÜRO Julgeolekunõukogus, kui olukord seda nõuab,» rõhutas välisminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu sõnul pole Valgevene ametivõimude vägivald kahjuks lõppenud ning rahvaga räägitakse endiselt repressioonide keeles. Ametivõimud on piinamise, väärkohtlemise ja sunniviisiliste kadumiste taga, ajakirjandusvabadus on jätkuvalt rünnaku all ning naisaktiviste ähvardatakse nende laste hooldusõiguse äravõtmisega.