Kiik: meie soov ei ole kedagi trahvida

«See on suunis seda teha. Me ei hakka trahvima kedagi, ei hakka politseiga sellises mahus järelevalvet teostama. Praegu oleme liikunud soovituse etapist mõnevõrra jõulisema, suunise etappi,» selgitas minister.

«Kui me näeme, et seda ei täideta ja reeglit ei järgita, siis valitsus vajadusel arutab edasisi samme, mis nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse järgi annab võimaluse lauskohustus koos juba trahvimisvõimalusega kehtestada. Aga meie soov ei ole kedagi trahvida.»

Kiik rõhutas «Aktuaalsele kaamerale», et praegu on eesmärk see, et inimesed kannaksid maske eeskätt ühistranspordis ja avalikes siseruumides. «Seda, kas me kunagi läheme sealt edasi n-ö lauskohustuse teed, otsustab valitsus. Seda otsust täna ei ole,» kinnitas ta.