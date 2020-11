Viru vanglasse lisandus kaks positiivse koroonaproovi andnud vangi

Koroonanakkus leiti ka kahel Viru vangla ametnikul. Positiivse koroonaproovi andnud vangidest on teisipäevaks vanglast vabanenud viis. Seega on praeguseks Viru vanglas kinni peetavate seas koroonapositiivseid 189, kellest kolm viibib haiglaravil. Ametnike seas on koroonapositiivseid kolmapäevase seisuga 11.