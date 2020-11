Presidendi koroonaproovi vastus oli negatiivne

«Aga HOIA nagunii ei näita, millal ja kus lähikontakt toimunud on, vaid lihtsalt indikeerib, et inimene on lähikontaktne,» ütles presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Kersti Kaljulaidi enesetunne on hea ning ühtegi haigusele viitavat sümptomit ei ole. Presidendi kantseleist kinnitati, et kõigil, kes temaga eelmisel nädalal Viljandis käisid, on enesetunne hea.

Seoses eneseisolatsiooniga on presidendi kantselei töö ümber korraldatud ning suur osa inimesi on kaugtööl. Järgitakse ka kõiki hügieenistandardeid. «Riigipea soovitus kõigile on teha sama: kandke palun maske, see on lihtsaim viis meil panustada sellesse, et koolid seekord lahti püsiks, töökohad alles jääks jne,» andis Linnamäe edasi presidendi soovitusi. «Ja praegu pole pidude aeg, nii et suhtleme kõik rohkem, aga kohtume vähem.»