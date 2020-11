Tallinna koolides jätkub õppetöö endisel viisil

Samas on koolijuhtidel õigus kehtestada vajadusel täiendavaid piiranguid ja suunata õpilasi distantsõppele. «Meil on 25 kooli ja 79 klassikomplekti, mis on mõjutatud koroonapositiivsetest testidest. Kokku on Tallinnas 57 kooli, nii et pea pooltes koolides on tuvastatud koroonajuhtumid. 79 klassi on saadetud eneseisolatsiooni,» rääkis Belobrovtsev.

Lasteaedades on tema sõnul olukord parem, sest koroonajuhtumeid on Tallinna 125 lasteaiast esinenud vaid kuues lasteaias ja 12 rühmas. Kümnest Tallinna huvikoolist on koroonast puudutatud kolm ning kaks huviringi on koroonajuhtumite pärast suletud.

«Olukord on tõsine, aga mitte nii, et hakkaksime tsentraalselt punast stsenaariumit jõustama. Koolidel on endal õigus rakendada täiendavaid meetmeid,» tõdes Belobrovtsev.

«Mäletatavasti enne koolivaheaega oli meil kokkulepe, et töö jätkub samal kujul, mis juba septembrist on koolides ja huvikoolides rakendatud. Ehk osaliselt on kollane stsenaarium koolides juba käivitunud. See väljendub eelkõige ennetusmeetmetes ja hajutamises. Kokkulepe oli selline, et kaks nädalat pärast koolivaheaega jätkame samas vaimus ja siis otsustame, mida edasi teha,» rääkis abilinnapea.

Kohtumisel koolijuhtidega otsustati, et järgmise kahe nädala jooksul õppetöö jätkub, kasutades koolides kõiki seniseid koroonavastaseid meetmeid nagu hajutamine, desinfitseerimine, termokaamerad ja kõik muud meetmed, mida on siiani kasutanud. Kahe nädala pärast tehakse lähtuvalt koroonastatistikast järgmine otsus.

«Koolidel on õigus otsustada, kas nad rakendavad osalist distantsõpet väiksemas või vastavalt vajadusele suuremas mahus. Leppisime kokku, et esimese kooliastme lapsed ja hariduslike erivajadustega lapsed on kontaktõppes. Jätkame ka sellega, et distantsõpe on ühes klassis maksimaalselt üks nädal ja siis tullakse kooli tagasi. Samuti peab jälgima õpetajate omavahelisi kontakte, rääkis abilinnapea.