Terviseamet soovitab tervetel kanda korduvkasutusega maske

Juhul, kui inimene on koroonapositiivne, siis on Härma sõnul talle näidustatud kirurgiline mask.

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) lisas, et kui eile valitsus seda teemat arutas, siis mõeldigi sellele, et inimesed, kes ei jõua endale maske osta, leiaksid endale sobiva viisi ja seepärast on ka valitsuse otsuses öeldud «nina ja suu katmine».