Härma: Soome ühiskonna koostöö on olnud erakordne

«Haigestunute keskmine vanus on 65 aastat. Kuna haiglaravi vajavate inimeste osakaal on tõusmas, küll aeglaselt, siis terviseamet tõstis ohutaset, et haiglad saaksid voodikohti juurde luua,» nentis ta.

Tema sõnul on nakatumispaikadeks enamasti lähikondsete ring ning peamine nakatumise paik ongi kodu ja töö.

«Teadmata nakkusjuhud on 10 protsendi juures ning üldjuhul on nakatumisahelad märgatavad. Lasteõppeasutustes on kaheksa protsenti juhtudest, mujal 19 protsenti ehk kontaktiks trenn, keelekursused, üritused,» selgitas Härma.

Härma sõnul on kogu Euroopas on nakatumine tõusvas trendis, ka Eestis ja Soomes. «Kui me Soomet vaatame, siis seal on ühiskonna koostöö erakordne – inimesed hoiavad distantsi ning HOIA rakendust kasutatakse aktiivselt. Islandil on näiteks kõik peaaegu suletud – juuksurid, baarid jne,» tõi ta näiteid.