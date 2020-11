Kallas tegi Ratasele ettepaneku regulaarseteks kohtumisteks

«Äkki viiksime sisse korra, et Ratas (Peaminister Jüri Ratas - toim.) kui koalitsioonijuht ja Kaja Kallas kui opositsioonijuht viiksid sisse regulaarse kohtumiste suhtluse, et Eesti väljakutseid arutada,» pakkus Kallas välja.

Ratase sõnul võiksid ja peaksidki koalitsioonijuht ja opositsioonijuht kohtuma. Kallase küsimuse peale, et millal kohtumistega algust tehakse, vastas Ratas, et infotund on nii väärtuslik, et küll saadakse ka kohtumisaeg kokku leppida. «Meil on teineteise telefoninumbrid olemas,» ütles Ratas. Ta lisas, et tal pole poliitikutega kohtumiste vastu midagi.