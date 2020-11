Video ⟩ Maski kandmine vähendab riigi lukku paneku võimalust

«Seda on raske öelda miks maski kanda ei taheta, aga kindlasti seda terviseamet hetkel soovitab,» nentis terviseameti meediasuhete spetsialist Merilin Vernik ja lisas: «Meie põhilised ennetusmeetmed on kätehügieen, distantsi hoidmine ja kui seda pole võimalik teha, siis soovitame kanda maski. Eriti oluline on seda teha poodides ja ühistranspordis.»