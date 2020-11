Kaljulaid: üle-Euroopaline e-tervise süsteem vajab lubavat õigusruumi

President tõi ka välja, et Eestis on kogutud geneetilisi andmeid juba 2008. aastast ning meil on juba kogemusi, kuidas neid koguda, kaitsta ning teaduse huvides kasutada. «Nüüd on oluline luua vajalik regulatsioon, et ka tehisintellekt saaks hakata neid andmeid kasutama, et veel kiiremini diagnoosida, ennetada raskeid haiguseid ja leida õigeid ravimeetodeid,» lisas Kaljulaid.