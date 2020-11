Koroonaekspert Mario Kadastik: lähipäevad saavad Eestile otsustavaks

Ta selgitas «Ringvaates», et nakatumiskordaja (R) on alla ühe, siis hakkab viirus taanduma. Kõige hullema stsenaariumi puhul kerkiks R 2,5-3-ni ning sellisel juhul piisaks haiglasüsteemi kriisi viimiseks paarist nädalast.

Kadastiku sõnul kõigub praegu nakatumiskordaja Eestis 1 ja 1,4 vahel ning seda taset tuleks hoida kontrolli all. «Üle 1,4 ei tahaks seda lasta, sest siis see (nakatumise) tempo läheb väga kiireks,» märkis ta.

Umbes 5. novembrist alates on koroonasse nakatumiste arv püsinud Eestis stabiilsena, püsides 120-150 juhtumi piires. Ent kas tegemist on vaikusega enne tormi? «Homme-ülehomme ütlevad need numbrid meile väga palju. Kas ta nüüd hüppab üles, kas me lähme üle 250, 300 kanti või jääb rahunema,» arvas Kadastik.