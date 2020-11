Itaalia koroonanakkuste arv kasvas üle miljoni

Viimase 24 tunni jooksul registreeriti riigis peaaegu 33 000 uut nakkusjuhtumit. Kokku on registreeritud Itaalias 1 028 424 nakkusjuhtumit.

Surmade arv on samuti kiiresti tõusmas. Viimase ööpäevaga lisandus 623 COVID-19 surma, millega nende koguarv kerkis 42 953-ni.

Itaalia peaministri Giuseppe Conte valitsus on kehtestanud üleriigilise öise liikumiskeelu. Baarid ja restoranid peavad varakult uksed sulgema. Neis piirkondades, kus nakkusnäitajad on kõige kõrgemad, on piiratud ka inimeste liikumist maakondade vahel.