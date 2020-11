Koalitsioon otsustas ära rahvaküsitluse küsimuse

Esimesed küsimuse variandid jõudsid avalikkuse ette 29. oktoobril. Toona oli välja käidud kaks küsimusevarianti: «Kas Eesti Vabariik tunnustab abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?» ja «Kas Eesti Vabariigis kehtib abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?».

Nüüdseks paika pandud varianti ei soovinud demokraatia töögruppi kuuluv Andrei Korobeinik kommenteerida ega avaldada. «Kõik küsimused Jüri Ratasele,» lausus ta. Ka Siim Pohlak ütles, et küsimust ei avaldata enne esmaspäeva.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles Postimehele, et arutelu ei olnud tuline, kuid arutelu oli. «Küsimus taandus selleni, et kuidas leida lahendus, mis on kooskõlas meie õigusruumiga ja et see oleks võimalikult lihtne ja üheselt arusaadav laiadele inimhulkadele,» selgitas Seeder.

Küsimuse viimast sõnastust on näinud ka õiguskantsler. «Ma arvan, et see peaks olema õiguslikult pädev,» nentis Seeder. Ta arvab, et Isamaa fraktsioonis leiab sõnastus heakskiidu. «Ma loodan, et ka teistes fraktsioonides leiab see heakskiidu,» lisas ta.

Postimehele teadaolevalt on küsimuseks: «Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?»

Tehnilisi üksikasju veel arutatakse

Riigikogu demokraatia töögrupis on küsitluse toimumise kuupäevaks kokku lepitud 25. aprill. See vajab veel riigikogu heakskiitu ja ka küsimuse enda kinnitamist.

Vabariigi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask teatas kirjas põhiseaduskomisjoni esimehele Alar Lanemanile (EKRE), et kuna tehnilised süsteemid on arendusfaasis, siis 25. aprillil abieluteemalist rahvahääletust teha ei saa. EKRE fraktsioon pole teemat veel arutanud, kuid oma lahendusvariant on neil juba olemas.

Rahvahääletuse seaduses ja valimisseadustes jõustuvad tuleva aasta 1. jaanuarist muudatused, mille kohaselt võetakse kasutusele elektrooniline valijate nimekiri. See võimaldab valijal hääletada elukohajärgsest valimisjaoskonnast sõltumatult ükskõik millises hääletamisruumis valimisringkonna ning rahvahääletusel kogu Eesti piires, kirjutas Kask.

«Infosüsteemi arendamine ei ole jõudnud varem lõpule seetõttu, et selle arendamiseks vajalike kulutuste tegemist ei ole võimaldanud riigieelarve,» selgitas Kask kirjas.