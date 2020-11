Kaitseväes on koroonaviirus tuvastatud 66 inimesel

Kogu kaitseväes on kasutusele võetud rangemad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. On rakendatud distantsi hoidmine, maskide kandmine, isikukaitse- ja hügieenivahendite kasutamine. Ülemad on saanud ülesande koostada võimalik kaugtööplaan ning koosolekud toimuvad virtuaalselt. Ajateenijatele väljalubade andmine on hetkel üksuste ülemate otsustada, kes teevad seda vastavalt olukorrale ning väljaõppeplaanidele.