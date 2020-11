Prantsusmaal on haiglaravil rohkem koroonahaigeid kui aprillis

Haiglaravil on praegu 32 000 COVID-19 patsienti, ütles peaminister. Ta lisas, et haiglaravile võetakse uus koroonapatsient keskmiselt iga 30 sekundi tagant ja intensiivravile iga kolme minuti tagant.

«Iga neljas surm on nüüd koroonaviiruse tõttu,» lausus Castex, kelle sõnul on surve haiglatele järsult kasvanud.

Samas lisas ta, et uute koroonanakkuste arv on praeguse karantiini esimesel nädalal 16 protsenti langenud. Ta manitses rahvast jääma ettevaatlikuks ja märkis, et piirangumeetmete lõdvendamist vähemalt enne detsembrit oodata pole.