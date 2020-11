Pidu ees, koroona järel: Läti ekspert selgitas, miks viirus nii hoogsalt levib

Dumpis selgitas, et Covid-19 inkubatsiooniperiood on viis päeva. Nii saab tema sõnul neljapäeval või reedel näha, kes eelmisel reedel või laupäeval peol käis.

Samas on praegu veel liiga vara, et hinnata piirangute efektiivsust. Dumpise sõnul pole piiranguid sugugi vähe, küsimus on selles, kuidas inimesed neid järgivad. «Võib kehtestada igasuguseid piiranguid, aga kui neist mitte kinni pidada, siis efekti pole,» märkis ta. Seda probleemi on tema hinnangul märgata kogu Euroopas.