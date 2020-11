Terviseamet katsetab süljetesti usaldusväärsust

Proovi võtmiseks tuleb lihtsalt koguda sülge proovi andmiseks mõeldud tuubi. Selle lihtsuste tõttu on see ka odavam kui praegune ninaneelu kaabe.

Uuringu üks eestvedajatest Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu juhtivteadur Lili Milani sõnas, et kuigi süljeproov on mitmes riigis juba kasutusel, on vajalik hinnata selle meetodi teostatavust ja usaldusväärsust ka Eestis. «Esialgu viime läbi katseuuringu, et hinnata haiglapatsientidel süljeproovist saadud tulemuste täpsust võrreldes ninast võetud proovidega. Lisaks uurime töö- ja koolikollektiivides, kas inimesed saavad proovi võtmisega iseseisvalt hakkama,» lisas Milani.