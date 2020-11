Mailis Reps: inimesed tahavad teadlaste tööst rohkem teada ja ootavad meilt teaduspõhiseid otsuseid

«Koroona on olnud vägev õpetaja,» sõnas Reps. «Arvan, et ma ei liialda, kui ütlen, et koroona on aidanud teadvustada teaduse ja teaduskommunikatsiooni tähtsust paljude Eesti inimeste jaoks, kes seda varem ei tajunud.»

Kriisiolukorras juhtimisotsuste tegemisel olid ja on jätkuvalt abiks mitmed teadusuuringud: COVID-19 levimuse seireuuring, reoveeuuring, sero-epidemioloogiline uuring ja genoomi järjestuse uuring.

«Sarnaseid uuringuid on tehtud paljudes riikides, kuid miski eristab Eestit teistest riikidest – nimelt on meie koroonauuringud omavahel seotud,» märkis Reps. «Need täiendavad üksteist ja tulemuseks on täpseim võimalik pilt nakkuse levikust. Just uuringute kombineerimine on olnud Eesti edu üheks teguriks koroonakriisi juhtimisel.»

Reps märkis, et koroonaga seoses algatatud teadusuuringuid ja nende tegijaid seob tihe koostöö, mille lahutamatuks kaaslaseks on kommunikatsioon. «Meil kõigil tuleb omavahel rohkem suhelda,» ütles Reps. «Seejuures on vajalik suhtlus kõigil teadusega seotud teemadel. Ei piisa üksnes teadusuudiste edastamisest või teadussaavutuste vahendamisest avalikkusele. Samavõrd tähtis on pidev dialoog teadlaste ja ettevõtjate vahel, teadlaste ja teiste huvigruppide vahel ning erinevate teadlaste omavaheline suhtlus.»