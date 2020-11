Pereblogija Jane Almers katsetas kodust kupumassaaži: kolme nädalaga - 4cm kõhuümbermõõdult ning märgatavalt vähem tselluliiti!

Jane lugu:

Olen nelja väikese lapse ema ning juba 8 aastat aktiivselt blogimisega tegelenud. Mulle meeldib avameelselt kirjutada oma elust, mõtetest ja loomulikult katsetada uusi asju ja tooteid ning anda ausat tagasisidet oma jälgijatele ning seeläbi neid motiveerida. Kevadel jagasingi Instagramis pilti oma kõhust, milline see peale neljandat rasedust välja nägi! Üsna mitu jälgijat soovitasid mulle kodust kupumassaaži. Mõtlesin, et miks mitte, proovin järgi! www.kupud.ee lehel olin juba ammu silma peal hoidnud ja nende kasutajate tulemused motiveerisid mindki seda teekonda nüüd alustama!

www.kupud.ee saatis mulle katsetamiseks kehakupu, näokupu, silmakupu ja valiku kehaõlisid.

FOTO: MP Beauty OÜ

Kuputama hakkasin märtsi keskpaigas ja esimesed tulemused olid silmnähtavad tegelikult juba paari nädala möödudes. Keha kuputasin 5 korda nädalas, igat piirkonda umbes 5 - 10 minutit. Kahe nädalaga muutus nahk minu kõhul palju siledamaks, venitusarmid muutusid tunduvalt heledamaks ja ümbermõõt vähenes lausa - 4cm!

FOTO: Pereblogija Jane Almers / Instagram: Jane blogi

Kuputasin ka silmaaluseid, sest mind kimbutasid tumedad ringid silmade ümber. Kasutasin silmakuppu koos argaaniaõliga 3 - 4 korda nädalas ja korraga tegin umbes 3 minutit. Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, sain silmakupuga tumedatest silmaalustest ligi kahe nädalaga võitu! Tegelikult ma ise ei märganudki seda nii hästi kui mu jälgijad - panin Instagrami üles pildi enda näost ja seal imestati, et kuputamine nii hästi mõjunud on.

FOTO: Pereblogija Jane Almers / Instagram: Jane blogi

Seejärel jagasin oma enne/pärast pilte kõhust ja silmadest ka oma jälgijatega ja peale seda hakkasid koos minuga kuputama lausa ligi 500 naist! Mõne aja möödudes hakkasid nad mulle ka oma tulemustest pilte saatma. Tulemused olid lihtsalt hämmastavad- kes oli vabanenud tselluliidist, kellel vähenesid venitusarmid, kes oli rasedusest väljaveninud kõhunaha silmnähtavalt trimmi saanud. Tore oli olla motivaator teistele ja üheskoos tekkis selline mõnus kambavaim.

Tekib küsimus, miks käia kallitel salongiprotseduuridel, kui kuputades tulevad tulemused juba nii kiiresti ja mis kõige mugavam, seda saab kodus ise ükskõik mis ajal teha. Nelja lapse kõrvalt oli see mulle ideaalne lahendus, et nahka rohkem trimmi saada, tselluliidist vabaneda ja venitusarme kehal vähendada.

Kindlasti soovitan kodust kupumassaaži kõikidele naistele. See on taskukohane, käepärane ja mis kõige tähtsam, see päriselt toimib!

Kupud.ee on tegutsenud juba 9 aastat ning rahulolevaid kasutajaid on Eestis juba üle 30 000 naise. Kupud on tõesti väga hästi vastu võetud ja ütleks, et kodune kuputamine on üks viimase aja trende.

Rohkem infot, palju enne - pärast pilte ja tagasisidet leiab www.kupud.ee kodulehelt.