Margo Metsoja FOTO: Credit24

Möödunud kuul kuulutas pikaajaline Eesti võrkpalli toetaja Credit24 välja konkursi Valgamaa spordi suurima taustajõu leidmiseks. Kandidaate, kes kohaliku spordielu toetuseks palju ära teinud, esitati kümneid. Ent parimaks kuulutati Margo Metsoja (28) - mees, keda nimetatakse lausa Valgamaa discgolfi isaks.

Kui Margo parasjagu koolis robootika ja arvutiõpetuse tundi ei anna, leiab ta kindlasti mõnd projekti kirjutamas, et spordi tegemisele kodukandis Tõrvas veelgi enam hoogu juurde anda või lennutab ta parasjagu mõnel discgolfi võistlusel ise ketast. Muidugi on suur tõenäosus, et ta hoopis korraldab neid võistlusi.

„Mitte ühelgi spordialal maakonnas pole võistlusgraafik nii tihe kui discgolfis, kus tänu Margo korraldusele on aastas rohkem kui 30 võistlust. Lisaks sellele on ta võtnud enda peale Valgamaa ning Mulgimaa meistrivõistluste korraldamised. Meie maakond elab üksikute fanatismist pakatavate entusiastide toel ja Margo on nende seas kindlasti väga silmapaistev ning põhjalik organisaator,“ seisab ankeedis, mis esitas Margo kandidatuuri Valgamaa spordi taustajõu preemiale.

Maapoiss, kellest sai noorsootöötaja

Tõrva discgolfi klubi eestvedaja Margo on sündinud, kasvanud ja paarkümmend esimest eluaastat elanud Mulgimaal Helme vallas, Kalme külas. Suur spordientusiast Margo lapsena ei olnud. „Pigem sai lapsena küla peal erinevaid asju proovida. Kõige enam mängisime võrkpalli. Ent eriline spordipoiss ma ei ole olnud, pigem olin jooksudes kõige viimane,“ muigab tänane Credit24 poolt välja kuulutatud Valgamaa suurim spordi taustajõud.

Lõpetanud Tõrva gümnaasiumi kuldmedaliga, viis koolitee mehe Tartusse haridusteadusi tudeerima. „Õppisin füüsika- ja geograafia õpetajaks,“ ütleb ta ise. Seetõttu pole imekspandav see, et tööle sattus noormees noorsootöö alale. Muide, lisaks sellele, et tänu Margole on discgolfist saanud sealse piirkonna tõeline lemmikala, on ta andnud erakordselt suure panuse ka Tõrva ja Valga kino arengusse ning käivitanud Tõrva raadio projekti. Just Margo teene on see, et Tõrvas uuesti kino avati.

Neli discgolfi rada

Margo oli parasjagu tööl Tõrva noortekeskuses, kui sai 2015. aastal ülesandeks teha sinna korralik discgolfi rajakaart. „Hakkasin uurima, kas ja kuidas seda teha annab,“ meenutab Margo. Tänaseks on ta rajanud või haldab kokku nelja discgolfi rada. Seda kõige vabatahtlikkuse alusel, sest tunneb, et sellest on saanud tema südameasi. „Alguses oli see töö, aga siis tundsin, et peaksin alustatut edasi vedama. Mulle meeldib radade ehitamine ja planeerimine. Samuti selle juurde kuuluv organiseerimine ja majandamine. Tänaseks on saanud sellest südameasi, et discgolf maakonnas veelgi populaarsemaks muutuks. See on täna minu elu osa,“ kinnitab Margo.

Muide, kevadises eriolukorras, mil üle-Eesti kehtis 2+2 reegel ka spordi tegemisel, läbisid harrastajad kehtivaid koosviibimise reegleid järgides Tõrva discgolfi rada ühes kuus koguni 800 korda.

Margo mängib ka ise doscgolfi, mille juures paelub teda mitu aspekti. „See annab võimaluse iseendaga võistelda, endast parem olla,“ arutleb mees ja lisab: „kui näiteks jalgpallis või mõnes muus tiimimängus võib keegi teine soorituse ära rikkuda, siis discgolfis teed ise oma tulemust. Jah, see pole võistlussport selle klassikalises tähenduses, aga selja saab märjaks. Lisaks annab see võimaluse 3-4 kilomeetrit korraga looduses läbida ja liikuda.“

Spordialadest meeldib Margole veel Eesti kergejõustiklastele kaasa elada. Samuti jälgib ta võimalusel Inglise Liiga jalgpalli ja Meistrite Liigat.

See, et tema kandidatuur esitati Valgamaa spordi taustajõu tiitlile, on kummardus aastatepikkuse töö eest. Lisaks sellele, et Tõrva on Mulgimaa suurim linn, võiks see vabalt kanda nimetust ka „Eesti discgolfi“ pealinn. Seda just täna Margo tööle ja pühendumisele sealse spordielu taustajõuna.