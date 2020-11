Statistika ⟩ Põlluaas ja opositsioon ei leia infotundide teemal endiselt ühte keelt

Põlluaas lausus kolmapäevase infotunni alguses: «Nagu te näete esitatud küsimusi, siis taas oleme olukorras, kus vastajaks on ainult peaminister ja teistele ministritele küsimusi ei esitatud. Infotund on eeskätt opositsioonile mõeldud, aga see ei ole mõeldud selleks, et ülejäänud ministrid kaks tundi lihtsalt istuksid ja raiskaksid oma kallist tööaega.»