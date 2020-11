Boroditš: praegu pole võimalik maskita reisijaid ühistranspordist välja tõsta

Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) juht Deniss Boroditš selgitas Rus.Postimehe veebisaates , et TLT tegeleb vaid reisijateveoga vastavalt kehtestatud graafikule ning marsruudile.

Küsimusele, aga kui saab selgeks, et pelgalt maski kandmise soovitusest ei piisa, vastas TLT juht, et ettevõte ootab valitsuselt selgeid juhiseid. «Praegu on maski kandmisel «rangelt soovituslik» iseloom. Kohustusi avalikes kohtades maski kandmiseks seni pole,» ütles Boroditš.