Lahkus Eesti tippkabetaja Villem Lüüs

«Villem Lüüsi lahkumine on Eesti kabele erakordselt suur kaotus,» ütles Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva. «Ta oli väga tugev mängija, esindas Eestit paljudel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning oli väga viljakas treener. Kabe oli Villemi jaoks alates varajasest noorusest suurim hobi ja armastus. Tema sügavad teadmised nii kabe mängust, kabe ajaloost kui ka Eesti ja maailma kabetajatest on olnud allikaks paljudele artiklitele Eesti spordi biograafilises leksikonis kui ka rahvusvahelises kabealases kirjanduses.»

«Villem oli alati kompromissitu võitleja nii laua taga, kohtunikuna kui ka kabe-elu edendajana,» märkis Tulva. «Ta võitis Eesti meistritiitleid nii rahvusvahelises kui vene kabes, nii individuaalselt kui ka võistkonna koosseisus. Villemit jäävad meenutama õpilased, kellesse ta uskus ning kes tänu tema treeningutele on võitnud Eesti meistrivõistlustelt palju medaleid. Panus noortesse ja hoolitsemine selle eest, et Eesti kabel oleks tugevat järelkasvu, oli Villemi südameasjaks läbi elu. Eesti kabetajad on kaotanud suurepärase sõbra ja konkurendi kabe laua taga. Eesti Kabeliidu nimel avaldan sügavat kaastunnet Villemi emale Karinile poja kaotuse puhul.»