Koroonaviirus on jõudnud kogudustesse

Viilma selgitas, et haigusega nakatunuid on juba vaimulike, nende perede ja kiriku töötegijate hulgas, lähikontaktsete ring on veelgi laiem. Kahenädalasest eneseisolatsioonist on väljumas kirikuvalitsuse liikmed ja konsistooriumi kantselei töötajad. Haigusjuhtumeid on juba luterlikes haridusasutustes ja koguduste pühapäevakoolides. Samasugune on olukord oikumeeniliste partnerkirikute keskel, edastati teates.