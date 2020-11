FOTOD ⟩ Mupo eestvõtmisel lahkus Põhja-Tallinnast kuulus romukallur

Mupo piirkondlik peainspektor Pavel Boitsovi sõnul on veoki osas meile aastate jooksul laekunud kümneid kaebusi. «Kõigepealt häiris elanikke see, et nende majade vahetus läheduses seisab aastaid suuremõõtmeline kallur, mis võtab ruumi ja riivab silma, aga millega keegi ei sõida. Teiseks hakkas kalluri kasti vaikselt kogunema lähedal olevate majade prügi,» selgitas Boitsov.

Boitosv koos kolleegi Oksana Sviridenkoga on Põhja-Tallinnas kahe aastaga suutnud vabaneda 230 romust ja uinuvast sõidukist. «Meile on teada, et piirkonnas on veel umbes 40 tänavatele unustatud või kasutult seisvat autot, mis hinnalist parkimisruumi ära võtavad,» lisas Boitsov. Ometi ei ole nad roimusõidukid, olgugi, et mõnel kasvab sammal katusel ja rehvid on tühjad. «Tegemist on nii-öelda uinuvate sõidukitega – autodega, mis on komplektsed, aga mida ei ole pikka aega kasutatud,» selgitas Boitsov