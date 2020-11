Soome ekspert: augud Estonia keresse tekitas rebenenud visiir

Tugevusõpetusele spetsialiseerunud tehnikateaduste doktor Klaus Rahka usub, et augud tekkisid laevakeresse siis, kui lahti tulnud vöörivisiir libises piki laevakeret ja läbistas selle. Augud võisid tulla nüüd esile seetõttu, et laevavrakk on aastate jooksul merepõhjas pisut nihkunud. Laevakeresse tekkinud kaks auku tuvastasid filmidokumentalistid. Suurem auk laevakeres on umbes neljameetrise läbimõõduga.