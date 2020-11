Lätis tuvastati 316 uut koroonanakkust, kaks inimest suri

Pandeemia algusest saadik on Lätis Covid-19 tagajärjel surnud 123 inimest.

Eile paigutati koroonadiagnoosiga haiglatesse 27 inimest ja haiglatest välja kirjutati kümme inimest. Kokku on haiglates 344 koroonapatsienti, mis on suurim arv pandeemia algusest saadik. Raskes seisundis on 13 inimest.