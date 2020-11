FOTO: Miterassa/Sony Center

Kui plaanid uue kodu sisustamist või teed remonti, siis lisaks mööbli paigutamisele, värvide ja kardinate valikule pole üldse vähem tähtis ka tulevase tehnika osa läbi mõelda – kuhu läheb teler, kuhu kõlarid ja mismoodi paigutada juhtmed.

Teler – suur või väike, kas kapile või seinale?

Nutitelerist saab üsna kindlalt sinu koduse meelelahutuse keskus. Elutuppa nähtavale kohale paigutatud suure ekraani juures peaks aga enne läbi mõtlema, kas seda on mugavam vaadata madalalt telerilaualt või hoopis seinalt. Eeliseid on mõlemal lahendusel.

Kui tahad aeg-ajalt nutitelerit ka ümber paigutada või nihutada, siis on mõistlikum telerilaud. Kuid ka seinakinnitusi on selliseid, mis lubavad teatud piirides ekraani asendit kohendada.

Kui otsustad kinnitada seinale, siis kontrolli järgi kaks asja – kas sein on piisavalt tugev ja kandev (lihtsalt kipsplaat ei pruugi rasket ekraani kinni hoida) ja teiseks – kuidas tulevad kaablid? Seinale paigutatud teleri kaablid võiksid olla kenasti ära peidetud, sest lahtiselt rippuvad kaablid pole esteetilised.

Teleri suuruse valikul peab arvestama, kui kaugelt kavatsed seda vaatama hakata. Kui elutuba on suur ja diivan vastasseinas, võta maksimaalselt suure ekraaniga nutiteler. Väiksemas korteris või kõrvaltoas vaatamiseks piisab täiesti ka väiksema diagonaaliga mudelist. Samas on Eesti inimesed viimasel ajal hakanud eelistama aina suurema diagonaaliga ekraane, kuna hea 4K HDR kvaliteediga on nende pilt nauditav ka üsna lähedalt vaadates, eriti aga just OLED teler.

Keskmisesse elutuppa, mis pole väga suur, sobibki hästi Sony 55″ 4K OLED HDR Android TV KD-55AG9, millel on operatsioonisüsteemiks Android TV ja saab vaadata nii Netflixi, Youtube´i kui ka kõiki muid meediaportaale, millel on Androidi-äpp olemas.

Kodukinosüsteem – kuhu panna kõlarid?

FOTO: Miterassa/Sony Center

Kodukinosüsteemi ülespanemisega peab kodu sisustamisel rohkem läbi mõtlema juhtmete vedamise lahendused ja selle, milline on ruumi akustika. Tähtis on seegi, kus muusikat põhiliselt kuulatakse.

Suurema ruumi puhul on pea alati hea mõte lisada telerile lisakõlarid – kas siis võimas ribakõlar ekraani alla või veel parem – kodukinosüsteem ruumilise heli tekitamiseks igast suunast. Filmide vaatamine on sellise helisüsteemiga hoopis ehedam elamus ja toob võimsad kinoefektid koju kätte.

Lihtsaim lisakõlari variant on ribakõlar. Sel juhul pole vaja teha muud, kui paigutada lisakõlar ekraani alla kas televiisorilauale või seinale. Hea väljanägemise ja sobivuse jaoks peaks ribakõlar olema ekraaniga sama lai või lühem.

Enamus ribakõlareid on varustatud ka Bluetoothi ühendusega, mis tähendab, et peale teleri saad kõlarisse juhtmevabalt heli lasta ka teistest seadmetest, kasvõi nutitelefonist.

Samm veel parema helielamuse suunas on ribakõlarikomplekt koos eraldi bassikõlariga. See viimane võimendab madalamaid sagedusi ja esitab nii muusikat kui filmiheli mahlakalt võimsa bassiga.

Kui aga oled tõsine filmi- või seriaalifanaatik ja soovid saada 360 kraadi helielamust, mida filmiloojad pakuvad, siis võiks mõelda suuremale kodukinosüsteemidele, mille kõlarikomplekt ümbritseb sind igast suunast ja tekitab ruumilise heli.

Osad kõlarid paigutatakse sel juhul lisaks esimestele kõlaritele ka lae alla, külgedele ja selja taha. Kindlasti peab siis enne läbi mõtlema, kuidas kodu sisustada, et kõlaritele sobivas kohas ruumi jääks ja need sulanduksid muu interjööriga.

Hea kodukinosüsteem ribakõlari ehk soundbari ja eraldi bassikõlari ehk subwooferiga on Sony 3.1 Dolby Atmos HT-ZF9 soundbar. 400 W võimsusega soundbari saab panna nii lauale kui kinnitada seinale teleri alla. Bassikõlar sobib hästi põrandale ja selle asukoht pole nii oluline. Madalad bassid peegelduvad seintelt ja kostavad igas suunas niigi.

Multiroom – juhi muusikat igas toas nii nagu ise tahad

FOTO: Miterassa/Sony Center

WiFi ühendusega Multiroom kõlar sobib heli viimiseks kõigisse tubadesse. Helikaableid pole vaja vedada, vajalik on vaid korralik WiFi, mis kogu elamispinda katab. WiFi kõlarid saab ühendada ühisesse Multiroom kõlarite süsteemi ja kui tahad kõigis tubades sama podcasti või muusikat kuulata, siis võidki mobiiliäpiga seda niimoodi seadistada. Kui aga tahad, et igas toas kõlaks erinev muusika, oleks erinev helivaljus või mõnes toas lausa vaikus, siis võrku ühendatud Multiroom kõlareid saabki niimoodi juhtida – kas kõiki koos, grupiti või ükshaaval.

Just selline hea kõlar, mis sobiks sinu Multiroom süsteemi ehituskiviks, on Bang & Olufsen Beosound 1 Wifi kõlar – toode tuleb ka peagi algavasse „Musta Müüki“. Sisekujundusega sobitamiseks võib valida kas alumiiniumi või roheka tooniga mudeli, paigutamiseks on aga vabad käed – saad panna selle nii riiulisse, lauale kui kapile. Muidugi pane kõlarid erinevatesse ruumidesse, sest just see ongi Multiroomi mõte – mängida muusikat ja juhtida seda erinevates kohtades. Ühest Bang & Olufseni äpist saad seadistada kõigi kõlarite heli.

Boonuseks kõlarid, kõrvaklapid ja prillid

FOTO: Miterassa/Sony Center

Kui kodus on kõik paigas, siis miks mitte mõelda ka sellele, kuidas muusikat kodust välja minnes kuulata – siingi on palju erinevaid variante igaks olukorraks.

Näiteks võid seltskonnaga kuulamiseks kaasa võtta Bluetooth-ühendusega akuga kõlari. Ise trenni tehes või ühest kohast teise kulgedes kasuta korralikke mürasummutavaid kõrvaklappe. Trendikas ja omapärane on kasutada Bose kõrvaklappidega prille, mis toovad muusika kõrva juurde ilma kõrva sisse või peale klappe panemata. Saad kaks ühes – päikeseprillid ning hea muusika, kuuldes samal ajal kõike ümbritsevat „vabade“ kõrvadega.

FOTO: Miterassa/Sony Center

Planeeri heli nautimise võimalused tervikuna läbi nii kodus kui väljas, pannes tehnika enda huvides tööle. Näiteks võib hästi mõnesse riiulisse sobida kaasaskantav akuga juhtmevaba kõlar Sonos Move – kas must või valge. Kui lähed välja väiksemale peole või kohtumisele, saad sellesama kõlari kaasa haarata. Liigeldes kodust tööle, puhkusele või lihtsalt poodi, pane pähe Sony mürasummutavad kõrvaklapid WH-1000XM3, mis on auhinnatud omas klassis maailma parimateks – vali endale sobivalt kas must või hõbedane mudel. Kui päike jälle välja tuleb, võta uued „kõrvad vabad“ Bose kõlaritega päikeseprillid Alto.