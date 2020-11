Raekoja platsile tuuakse neljapäeval jõulukuusk

«Nagu pererahvas on meile teada andnud, istutati kena noor kuusk nende koduõuele 1975. aastal. Seega võime Raekoja platsile toodava jõulupuu vanuseks hinnata pool sajandit. Väljavalitud kuusk on kaunis ja ligikaudu 15 meetrit kõrge,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

«Kui kuusk oli mõne aasta sirgunud, sai sellest meie aia jõulupuu, mille külge riputati igal aastal värvilised tuled. Ja seda niikaua, kuni majapidamises ei leidunud enam piisavalt pikka redelit tulede paigaldamiseks,» meenutab Raido. «Tänaseks on aga kuusk kasvanud nii suureks, et muutus elumajale ohtlikuks. Viimased kümmekond aastat on meil sõpruskonnas nalja tehtud, et kasvatame hoovis Raekoja platsi jõulupuud. See saabki siis tänavu teoks.»