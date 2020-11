Iga päevaga läheb õues hämaramaks, mis tähendab, et rohkem on vaja lampe kasutada, kuid nii paistab õdus olemine kodus ka võõrastele pilkudele. Kui kardinad ja rulood ei ole sinu lemmikud, siis võib lahenduseks olla nutikile, mis tagab ühe nupuvajutusega piisava privaatsuse nii koju kui kontorisse, säilitades samal ajal naturaalse valguse ruumis.

Nutikile on spetsiaalne kile, mis paigaldatakse klaaspinnale. Voolu abil saab klaaspinna vajadusel 0,2 sekundiga läbipaistmatuks muuta ning tagasi läbipaistvaks saab klaasi seinalülitite, kaugjuhtimispultide, liikumisandurite, valgusandurite või taimeritega, sõltuvalt iga kliendi individuaalsetest vajadustest. Sealjuures ei tasu karta, et see päevasel ajal tuba hämaramaks muudaks, vastupidi: ruum on peale nutikile paigaldust isegi rohkem valgustatud. Eriti praktiline on see suvel, kui päikest liigselt paistab — nutikile suudab läbipaistmatuna blokeerida lausa 81% päikesekuumusest ning 99% UV-kiirgusest.

Kuhu nutikile sobib?

Lühidalt öeldes põhimõtteliselt igale poole, nii koju kui ärihoonesse. Seda saab kasutada vaheseina ekraanidel, akendel, ustel, turva– ja telleri ekraanidel ning isegi suurepärase HD-projektsiooniga ekraanina.

Ideaalne on see lahenduseks neile, kes soovivad rohkemat privaatsust, kui seda suudavad anda kardinad või rulood. Olgu aknad kumerad, kolmnurksed või ringikujulised — kõigile on võimalik nutikile paigaldada. Samuti ka ustele ning viltustele ja liikuvatele pindadele. Turunduse raames vilkus kord nutikile koguni Tallinna populaarsemates bussipeatustes.

FOTO: Nutiklaas OÜ

Siiski tuleb arvestada, et on olukordi, kuhu nutikile ei pruugi sobida. Näiteks ei saa nutikat kilet paigaldada keskkonda, kus temperatuur ei ole aastaringselt vahemikus -20 kuni +60 kraadi. Samuti ei paigaldata kilet auto akendele ja niisketesse keskkondadesse nagu duširuum, kuid kui duširuumis niiskus väga suur pole ja vesi otseselt klaasile ei satu, on nutikilet võimalik näiteks lamineeritult kahe klaasi vahele paigaldada.

FOTO: Nutiklaas OÜ

Nutikile eelised:

Et valgust tuppa lasta, tuleb rulood/kardinad üleval hoida, kuid see tähendab, et puudub privaatsus. Nutikile säilitab naturaalse valguse ja tagab samal ajal privaatsuse.

Kardinaid tuleb pesta, ruloosid on jällegi raske pesta. Nutikilega on lihtsam ja seda puhastad samamoodi nagu tavalistki akent.

Teatud kardinad teevad ruumi robustseks ja raskeks. Nutikile jätab ruumi helgeks ja avaraks, olles kõigest 0,36 mm paksune.

Kui sul on koduloomi, näiteks kasse, kellele meeldib ronida, siis oled kindlasti nii mõnegi kardina pidanud ära viskama — nutikile ei jää aga kellelegi ette, ei loomadele ega lastele.

Nutikile on praktiline abimees ka suvel liigse päikesevalgusega, kui ere päike otse teleka või arvuti ekraanile paistab — nutikile hajutab päikesekiired toas ühtlaseks valguseks.

Nutikile on innovaatiline: tänasel turul tõstab säästlik disain kinnisvara väärtust, sest ostja arusaamine energiasäästlikest kodudest ei aita mitte ainult keskkonda, vaid võib aidata ka raha säästa.

Ehkki nutikile tehnoloogia on üle kümne aasta vana, peetakse sellega hoonet endiselt futuristlikuks disainiks, mille tõttu tõuseb ka kinnisvara väärtus.

FOTO: Nutiklaas OÜ

Millega nutikile puhul veel arvestada?

Kui nutikile toiteribale (üks serv, mis annab kilele voolu) satub voolav vesi, võib kile lühisesse minna. Et seda ennetada, tuleks lasta nutikile paigaldada tehnikul, kes hindab olukorda ja oskab vajalikke lahendusi välja pakkuda. Riski maandamiseks kasutatakse üldjuhul spetsiaalset silikooni.

Ja ehkki kogu paigalduse protsess on võrreldav nutitelefonile kaitseklaasi paigaldamisega, on soovitatav nii nutikile või -klaas ja paigaldus tellida ühest kohast, kuna see nõuab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi. Nutikile paigaldatakse tolmu- ja niiskusvabalt, paigaldus nõuab ka elektritöid ning neid ise teostades võib nutikile lühisesse ajada.

FOTO: Nutiklaas OÜ

Kui nutikile on paigaldatud, saab seda edaspidi hooldada nii nagu tavalistki klaaspinda, kuid ilma voolava veeta. Aknapesuvedelik tuleks lasta esmalt lapile ning alles seejärel saab lapiga pinda puhastada. Õige hoolduse korral peab kile vastu vähemalt 100 000 tundi. Peale seda saab kile aknalt eemaldada nii nagu eemaldaks nutitelefonilt kaitseklaasi.