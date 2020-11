Riigisekretär kohtus parvlaev Estonia hukkunute lähedastega

Riigisekretär kinnitas, et Eesti soov on ettevalmistustega võimalikult jõudsalt edasi liikuda, kuid selgitas, et põhjalikuks ettevalmistuseks kulub aega. «Uurimistegevus on vaja põhjalikult ette valmistada. Uurimise läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks soovime ettevalmistustesse kaasata nii Eesti teadlaskonna ja akadeemikud kui ka kannatanute lähedased,» rääkis Peterkop. Samuti märkis ta, et Eesti peab koostööd Soome ja Rootsiga oluliseks, et lahendada õiguslikud küsimused õnnetuspaiga uurimisel.