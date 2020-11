Terviseamet jättis koolijuhid nädalavahetusel hätta

Harjumaa kahele koolijuhile tõi pühapäevahommikune telefonikõne kolleegilt teate koroonaviirusega nakatumisest, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«Kõigepealt võtsin mina ühendust koolipidajaga, püüdsin kätte saada terviseametit. Kui see ei õnnestunud, siis järgmisena võtsin ühendust meie Kiili perearstikeskuse perearst Meelika Lutteriga,» selgitas Kiili gümnaasiumi direktor Ruth Pekkenen.

Ka Järveküla kooli direktor Mare Räis helistas kohe pärast teate saamist terviseameti Põhja regionaalosakonna telefonile. Kodulehel kontaktiks jäetud lauatelefonile ei vastanud keegi. Lisaks helistas ta koroonaviiruse infotelefonile.

Terviseametisse helistades tegutsevad koolijuhid vastavalt neile 5. novembril saadetud haridusministeeriumi korraldusele. Selles on öeldud, et kui distantsõppele mineku otsus tehakse selleks, et tõkestada tuvastatud koroonaviiruse levikut, tuleb otsus eelnevalt kooskõlastada terviseametiga. Lisaks tahtsid koolidirektorid praktilist nõu.

«See, mida me tahtsime küsida terviseametilt, on ennekõike see, mis puudutab lähikontaktsust ehk kes on siis ikkagi need, kes määratakse, et nad on lähikontaktsed. Lisaks nendele õpetajatele, kes on puutunud kokku konkreetselt haigestunuga, huvitab meid see pool, mis saab õpilastest,» rääkis Pekkenen.

Mõlemad koolid tegutsesid edasi omapäi, sest esmaspäevani poleks saanud oodata.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno palus koolijuhtide ees andeks. Tema sõnul on tegemist töökorralduse probleemiga, mis nüüd lahendatakse.