Viru vangla vangi kordusproov andis taas positiivse tulemuse

Varasematest koroonapositiivsetest Viru vangla vangidest on arstid tunnistanud tervenenuks 133. Haiglaravil viibib kaks vangi. Nakatunud vangidest on alanud nädala seisuga vanglast vabanenud seitse vangi, kelle järele valvamiseks vajalikud andmed on antud edasi terviseametile. Seega on Viru vangla vangide hulgas praegu 62 aktiivset koroonaviiruse haigusjuhtu.