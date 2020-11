Uuring: antibiootikumide kasutamist tuleb Eestis paremini reguleerida

Järjest enam infektsioonhaigusi ei allu mikroobivastasele ravile, kuna tekkinud on antibiootikumiresistentsus. Praeguseks on resistentsust täheldatud näiteks urotrakti infektsioone, tuberkuloosi, suguhaigusi ja bakteriaalset kopsupõletikku põhjustavate mikroobide puhul.

Teadlaste neli soovitust

Teadlased täheldasid, et sageli kipuvad Eesti arstid kasutama liiga laia toimespektriga antibiootikume. See võib soodustada resistentsuse teket ja soovimatuid kõrvaltoimeid. Olukorra lahendamiseks pakuti välja neli soovitust.

Teiseks tuleb välja töötada riiklik antibakteriaalse ravi auditeerimise ja tagasiside andmise süsteem. Seejuures soovitavad teadlased alustada auditeerimist arstidest, kes määravad oma töös patsientidele antibakteriaalset ravi kõige sagedamini – need on perearstid, lastearstid ja hambaarstid.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber ütles, et kuigi projekt on veel poole peal, on selle tulemustest juba suur abi, et töötada välja ja kohandada riiklikku mikroobide antibiootikumiresistentsuse vähendamise tegevuskava ja antibakteriaalse ravi juhendeid.