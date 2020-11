Eesti ühineb Pfizer/BioNTech koroonavaktsiini eelostulepinguga

«Ühelgi Covid-19 vaktsiinil ei ole seni Euroopa Liidus müügiluba. Seetõttu on meil riskide hajutamiseks mõistlik ühineda mitme erineva vaktsiinitootja eelostulepinguga, et Covid-19 vaktsiinid jõuaksid Eesti elanikeni võimalikult kiiresti,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Lisaks ravimifirmadega AstraZeneca ja Janssen Pharmaceutica NV sõlmitud lepingutele ühineb Eesti ka ka Pfizer/BioNTech lepinguga. Lepingu alusel on võimalik soetada vaktsiini umbes 300 000 inimesele.

Pfizer/BioNTech vaktsiin on välja töötatud mRNA tehnoloogial ning esitatud hindamiseks Euroopa Ravimiametisse. Eksperdid hindavad tõenäoliseks, et Pfizer/BioNTech Covid-19 vaktsiin võib olla esimeste seas, mille kohta laekub piisavalt andmeid uuringutest, et hinnata, kas on võimalik välja anda müügiluba Euroopa Liidus.

«Pfizer/BioNTech vaktsiini puhul on kõige keerukam tootja nõutud madalate temperatuuride tagamine vaktsiini hoiustamisel ja transpordil. Arvestame nende nõuetega vaktsineerimise korralduse ettevalmistamisel,» ütles Kiik.

Läbirääkimised ka teiste tootjatega

Euroopa Komisjonil on lõpusirgel läbirääkimised ka ravimifirmadega Curevac, Moderna ja Novavax. AstraZeneca ja Janssen Pharmaceutica lepingutega ühinesid kõik EL riigid, nende hulgas ka Eesti. Komisjoni eesmärk on, et riskide maandamiseks oleks eelostulepingutega kaetud erinevatel tehnoloogiatel arendatavad vaktsiinid ja mitmed vaktsiinitootjad.

Kiige sõnul tahab valitsus tagada vaktsineerimise võimaluse vähemalt 50 protsendile Eesti elanikkonnast, võimaldades vaktsineerimist esmajärjekorras riskirühmadele. Pikemas perspektiivis võiks vaktsiin saada tasuta kättesaadavaks kõigile, kes seda soovivad.

AstraZeneca ja BioNTech/Pfizer on lubanud vaktsiini turule tuua 2020. aasta lõpuks, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson&Johnson), Curevac, Moderna ja Novavax 2021. aasta esimeses pooles. Sanofi on lubanud vaktsiini turule tuua 2021. aasta lõpuks. Tegelik turule jõudmise aeg sõltub käimasolevate ravimiuuringute tulemustest.

Vaktsiinide hinda ja lepingute maksumust ei ole võimalik avaldada. Eestile tekib maksekohustus alles siis, kui vaktsiin on turule toodud ja Eestisse tarnitud.