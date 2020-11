Terviseamet: koroonavõitlust tuleb pidada veel neli-viis kuud

«Praegu on tõusunurk üsna terav. Siinkohal tuleb arvestada, et me tegeleme maratoni, mitte sprindiga. Meil on veel kõva neli-viis kuud minna. Ma ei ütle, et nakatumine neli-viis kuud järjest tõuseb, aga me peame ütleme, et seisame neli-viis kuud koroonaga silmitsi,» ütles Vaiknemets «Ringvaates».

Tema hinnangul võib koroona hakata taanduma kevadel, kui kohale võiks jõuda esimesed vaktsiinid ja ilmad muutuvad soojemaks. «Vaktsiinid on tulekul, aga nad ei tule sel aastal. Nad tulevad tõenäoliselt järgmise aasta esimeses kvartalis. Siis on meil üks tööriist tööriistakastis juures. Koroona on sesoonne viirus ja Covid-19 käitub samamoodi nagu enamik teisi hinagmisteede nakkusi: talvel on ta tõusuteel, kevadel hakkab langema.

Terviseameti ametnik möönis, et nii järsk nakatunute arvu tõus tuli neile mõnevõrra ootamatult. Vaiknemets mõistab ka nende inimeste pahameelt, kelle sõnul võiks neid lähikontaktsusest kiiremini teavitada.