Päevaga sai liikluses vigastada viis inimest

Esimene õnnetus juhtus ajavahemikul kella 7.30-st kuni 7.45-ni Pärnus Tallinna maanteel Pärnu Ülejõe gümnaasium juures, kus 12-aastane tüdruk ületas fooriga reguleeritud ristmikul jalgrattaga ülekäigurajal sõiduteed ning sai löögi lähenenud sõiduautolt, mida juhtis seni tuvastamata naine. Sõiduauto juht lahkus sündmuskohalt. Tüdruk pöördus hiljem Pärnu haiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel, teatas politsei- ja piirivalveamet BNS-ile.

Kell 21.04 teatasid reisijad Tallinnas Majaka põik ühistranspordipeatuses trammi CAF Urbos juhtinud 64-aastasele naisele, et sõidukis on kukkunud 62-aastane mees. Reisija toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.