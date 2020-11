Eesti 200: minister peaks suutma perelogistikat korraldada oma raha eest

«On väga austusväärne, et Eestis on minister kuue lapse ema, kes kasvatab lapsi üksi,» ütles Kaup Lapõnin Postimehele ja lisas, et töö- ja pereelu ühitamine on naiste jaoks väga oluline teema.

«Kuid Eesti 200 on selgel veendumusel, et riigi vahendite kasutamine peab toimuma seaduse piires ja võrdselt kõigi, ka ministrite jaoks,» toonitas ta. «Eesti ei ole mõni nomenklatuuririik, kus võim on eesmärk omaette, et paremini ära elada.»

Kaup Lapõnin rõhutas, et Eesti on õigusriik, kus kodanikud on seaduse ees võrdsed. «Mis ei ole lubatud tavaametnikule, ei ole lubatud ka ministrile,» lisas ta.