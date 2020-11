Kaljulaid: mida kiiremini Reps tagasi astub, seda vähem riik kannatab

«Mõistagi keegi ole ministri peret rünnanud. Sellise kaitsetaktika valimine peaministri erakonna poolt on ootamatu,» ütles Raimond Kaljulaid Postimehele.

Tema sõnul piisab ka sellest, kui asendada loos auto mõne muu ministeeriumi varaga ning siis saab kõik selgeks. «Kui tegemist oleks lennukiga, kas siis oleks okei, et minister käib valitsuse lennukiga oma perega puhkusereisidel? Kui tegemist oleks ministeeriumi mööbliga, kas minister võib lasta ministeeriumi töötajatel viia näiteks oma kabineti mööbli ja paigutada selle endale koju? Kas Eesti ühiskond aktsepteeriks ka seda, et ministeeriumi koristaja käib ka ministri kodu koristamas?» küsib Kaljulaid.

Kaljulaid toonitab ka, et selles loos ei ole üldse oluline ministri laste arv ning tema tööalased saavutused. «Samuti andis minister Õhtulehele vastuseid, mis osutusid valeks, ja see ei ole Mailis Repsi puhul esimene kord. Nii et peaminister peab ikka olema peaminister – mida kiiremini Mailis Reps tagasi astub, seda vähem riigi tõsiseltvõetavus kannatab,» leiab Kaljulaid.