Audit ⟩ Kaitsehanked on sageli läbipaistmatud ja piisavalt põhjendamata

Liiga vähe pakkumusi

Arvestamata jäeti elutsüklikulud

Kuigi kaitsevägi on saanud sobiva varustuse, siis riigikontroll leidis, et mõne hankega on saadud kas ebapiisav kogus või on ostetud varustust palju rohkem, kui planeeriti. Samuti tuvastati, et kaitseväele hangitud varustuse kasutamisel on mõnel juhul kvaliteediprobleemid, mis on kaasa toonud kas remondivajaduse või suurema laskemoonakulu. Elutsüklikulude suurus on alles viimsatel aastatel saanud üheks hindamiskriteeriumiks, ning sedagi mitte kõikides hangetes ja sama osatähtsusega, nentis riigikontroll.