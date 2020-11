Galerii ⟩ Aasta pimedaimaks ajaks tuleb Tallinna tänavapilti 300 valgusinstallatsiooni

«Sel aastal on kõik teisiti, nii ka jõulud – need tulevad varasemast valgusküllasemad ja säravamad,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart. «Soovime, et jõuluvalgus tooks linna helgust ja soojust, mis vaatamata õues valitsevale pimedusele inimeste südameid rõõmustaks. Nii saame ka karmil koroonaajal osa sellest erilisest meeleolust, mida jõulud meie hinge toovad. Ja kui realiseerub must stsenaarium ja üritusi ei toimu, siis kõige suuremaks ürituseks peaks saama linn ise,» rääkis Kõlvart.