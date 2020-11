Noorte hinnangul räägitakse seksuaalsest väärkohtlemisest liiga vähe

Tänavu keskendutakse laste seksuaalse väärkohtlemise vastasel päeval sellele, kuidas vanemad saavad last toetada teemadel, millest ei ole alati lihtne rääkida.

Justiitsministeeriumi tellimusel selle aasta kevadel valminud uuringust «Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakud ja kogemused» selgus, et noorte hinnangul räägitakse seksuaalse väärkohtlemise teemadest nendega liiga vähe. Neli protsenti vastanutest pidas seda täiesti piisavaks ja 19 protsenti pigem piisavaks. Samas 57 protsenti noortest ootaks sel teemal avatumat suhtlust. Neljandik lastest vastas, et tahaks sel teemal rääkida oma vanematega.

Solmani sõnul on tähtis, et vanemad tunneksid ära ohtliku olukorra, oleksid valvsad ja märkaksid lapses ka väiksemaid muutusi. «Julgustage lapsi rääkima ja kuulake neid seejuures tähelepanelikult. Kutsun üles kõiki märkama, aitama ja uskuma neid, kes end alati ise abistada ei oska või ei tea, kust tuge leida,» märkis Solman.

Justiitsminister Raivo Aeg sõnas, et lapsevanem saab suunata last ohuolukorda ära tundma. «Seetõttu juhime sel aastal sotsiaalmeedias uuringust pärinevate laste enda öeldud tsitaatide abil vanemate tähelepanu sellele, et nad oleks olemas, kui laps seksuaalsuse teemadel rääkida soovib, kuulaks lapse muret ja usuks teda,» ütles ta.