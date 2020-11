Repsi skandaali taustal on ühe argumendina käidud tema toetuseks välja, et ministri tugipersonali ülesandeks ongi ministri tööülesannete täitmise võimalikult kergeks tegemine ja seetõttu võiks ka tema laste sõidutamine olla õigustatud.

Evestus sellega ei nõustu: «Igasugune abipersonal, olgu nad siis autojuhid, referendid või sekretärid, on ikkagi ministeeriumi palgal. Nende ülesanne on eelkõige täita oma ametiülesandeid ja mitte abistada kedagi sel eesmärgil, et töövälises elus oleks toimetulemine võimalikult mugav,» lausus Evestus ning märkis, et autojuht ei ole palgatud ministri, vaid ministeeriumi poolt. Seega ei ole autojuhi kasutamine isiklikeks sõitmiseks põhjendatud ning sellistel puhkudel peaks minister kaaluma tekkinud kulutuste kohest hüvitamist.