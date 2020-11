Lauristin: ajakirjanikud Repsi skandaali puhul ebaeetiliselt ei käitunud

«Ma arvan, et see [Õhtulehe poolt tehtud töö] oli piisavalt rutiinne. See ongi selline avalikkuse järelevalve, mis demokraatias peab kogu aeg poliitikute üle toimuma. Selles mõttes on ajakirjanikud teinud oma tööd. Nad valvavad seda, et poliitikas toimuks kõik seaduspäraselt,» lausus kunagine europarlamendi saadik ja sotsiaalminister Postimehele.