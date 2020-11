Kirurgilised maskid ei jõua õigeaegselt riigiasutusteni

Riigi tugiteenuste keskuse (RTK) korraldatud minihanked võitnud OÜ Hurt pidi riigiasutustele kokku tarnima ligi üheksa miljonit maski, millest osa pidi asutusteni jõudma 1. novembriks. Täna on riigiasutused hädas, sest maskivarud on otsakorral.

Haridusministeeriumil on saamata 40 000 maski, Tallinna polütehnikumil 10 000, põllumajandusametil 8500, Jõelähtme vallavalitsusel 2000, Tallinna teeninduskoolil 1500, Haapsalu kutsehariduskeskusel tuhat ja maskideta asutusi leidub selles nimekirjas veel. PPA on suisa 1,2 miljoni maski ootel, ning päevas kulub neil neid ligi 10 000.

RTK on tagasiside saanud kümmekonnalt asutuselt 84-st, kes siiani maske pole kätte saanud, ent hankespetsialist Sandra Nuudi kinnitab, et OÜ Hurt saab hankepakkumistel ka edaspidi osaleda. «Tendents on halb, kindlasti paneme lepinguhanke rikkumised registrisse. Rakendame kõrvaldamise aluseid, aga see on tulevikumuusika,» ütles ta.