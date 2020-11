FOTOD ⟩ Lasnamäe viaduktialuse koristamiseks pidi mupo kodutud ära ajama

Mupo pressiesindaja sõnul tulid mupo Lasnmäe piirkonna inspektorid kolmapäeval appi keskkonna- ja kommunaalameti töötajatel, kes soovis puhastada üle Laagna tee kulgeva Smuuli tee viadukti sademeveesüsteeme. Töö oli plaanis juba mõnda aega, kuid viadukti all end sisse seadnud kodutute laagri tõttu ei olnud see võimalik.

Kuigi hinnanguliselt elas silla all umbes 15 inimest, siis kolmapäevase reidi ajal oli seal vaid kaks kodutut. Mees ja naine ütlesid, et elavad viadukti all ligi pool aastat. Kodututel dokumendid polnud ning nad ei näidanud üles ka mingit huvi sotsiaalsele abi või vajalike dokumentide vormistamise vastu. Nad võtsid kaasa suured kilekotid kraamiga ja lahkusid.