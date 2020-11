Tugev tuul lükkab edasi jõulukuuse jõudmise Raekoja platsile

«Tugevad tuuleiilid, mis ilmaprognoosi kohaselt kestavad nädala lõpuni, ei luba langetada ja tõsta suuri puid elamute läheduses,» teatas Tallinna linnavõim neljapäeva hommikul ja lisas, et puu Raekoja platsile jõudmise uus aeg antakse teada, kui see on selgunud.

Poole sajandi vanune kuusk saetakse Pääskülas. Kolmandat aastat järjest on Tallinna esindusjõulupuu leitud siitsamast pealinna piirest.

«Nagu pererahvas on meile teada andnud, istutati kena noor kuusk nende koduõuele 1975. aastal. Seega võime Raekoja platsile toodava jõulupuu vanuseks hinnata umbes pool sajandit. Laiemat huvi pakub küllap seegi info, et väljavalitud kuusk on kaunis ja ligikaudu 15 meetrit kõrge,» tõdes Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Raido, kelle lapsepõlvekodu juures Pääskülas kuusk kasvab, meenutuse kohaselt tõi tema isa 45 aastat tagasi metsast väikese ilusa kuuse ja istutas selle poja esimeseks sünnipäevaks kodu tagahoovi lillepeenrasse.