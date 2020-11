SÕNAUS ⟩ Võpik, kõps, äkve, õhuk. Keelevõistlusele on laekunud juba 2000 uudissõna

Sõnale shortcut on tulnud juba 111 uudissõna pakkumist, neist 17 korral on pakutud vasteks lühik.

Kõige agaramalt on seni vasteid pakutud Sõnause veebilehel väljatoodud näidissõnadele. Nii on sõnale shortcut tänaseks tulnud juba 111 uudissõna pakkumist, neist 17 korral on pakutud vasteks lühik. «Sõnakorje teisel nädalal lisasime veebilehele uue valiku näidissõnu ja nüüd on pakutud sõnade valik ka oluliselt laiem,» lisas Tamkivi.